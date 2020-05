Može li fudbalski primer iz Srbije uticati i na rasplet ABA lige?

Pre svega, sačekaće se stav Evrolige 24. maja i mogućnost nastavka sezone u elitnom evropskom takmičenju, posle čega će i ABA liga doneti svoju zvaničnu odluku.





Ali, može li se povući paralela između fudbalskog i košarkaškog rešenja?





Jer, fudbalski šampionat Srbije biće okončan tako što će se odigrati još samo četiri kola do kraja ligaškog dela sezone, dok su plej-of i plej-aut ukinuti, pa će na taj način Srbija u skraćenom finišu dobiti novog (starog) šampiona.





Kada je ABA liga u pitanju, ostalo je da se odigra još samo jedno kolo do kraja ligaškog dela sezone, a onda i plej-of, ili eventualno završni turnir u vidu fajnal-fora.







U slučaju da se organizuje F4, najboljim klubovima u regionu bi čitava sezona stala u jedan meč, ali za razliku od fudbalskih klubova u Srbiji, problem ABA lige je i što je veliki broj igrača iz inostranstva napustio region tokom pauze, pa se postavlja pitanje da li će i kada biti uslova za njihov povratak, kako bi se završni turnir regularno odigrao.





Takođe, posle povratka bi trebalo da im se omogući i određeni period za pripreme sa svojim ekipama, a po svemu sudeći morali bi i da provedu par nedelja u karantinu po povratku u Srbiju...





Mnogo pitanja čeka na odgovore, teško je prognozirati šta bi moglo da se očekuje, ali možda bi na sledećem sastanku ABA lige neko mogao da zatraži i da se sezona završi po ugledu na fudbalsko prvenstvo Srbije?







To bi značilo da se odigra još samo jedno kolo do kraja ligaškog dela sezone, ali s druge strane, ako se ekipe kompletiraju i adekvatno pripreme za to jedno kolo, zašto onda da ne odigraju i plej-of? Možda u slučaju da se sve toliko prolongira, da ne bude više slobodnih termina do početka sledeće sezone...







Ali, na kraju sve zavisi od Evrolige. Ako ona nađe način da završi sezonu, završiće je i ABA liga, a u suprotnom bi mogla da postane aktuelna ta tema o eventualnoj paraleli sa fudbalskom Superligom Srbije.





Preostale dve opcije koje su se prethodnih nedelja takođe pominjale sa različitih strana je i priznavanje trenutnog plasmana kao konačnog, ili ako ni to nijemoguće, da se sezona jednostavno - poništi.



