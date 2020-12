Mornaru u Čačku teže nego u Ljubljani?

"Zna se da je Čačak grad košarke. Nažalost, neće se igrati pred publikom, a sigurno bi bila puna dvorana. To je ekipa koja zaslužuje svaki respekt, pogotovo ako se ima u vidu da minimum dve godine igra u istom sastavu.







Pre početka prvenstva njih sam video kao jedno od potencijalnih prijatnih iznenadjenja. Upravo zbog te uigranosti", rekao je Pavićević.



Košarkaši Mornara sutra gostuju Borcu u u odloženom meču četvrtog kola ABA lige. Tim iz Čačka posle deset odigranih utakmica u regionalnom takmičenju ima dve pobede i osam poraza, dok Mornar ima skor 9/2.



"Čeka nas izuzetno teška utakmica, rekao bih i teža od one u Ljubljani. Oni igraju sa mnogo šuteva za tri poena. I spoljni i unutrašnji igrači dosta šutiraju. Moraćemo da branimo to njihovo najjače oružje ako mislimo da ostvarimo trijumf", rekao je Pavićević.



"Nama je pobeda neophodna na putu ka zacrtanom cilju. Jednostavno, učinićemo sve da dobijemo utakmicu. Ali, ponavljam neće to biti nimalo lako, jer Borac je pokazao da pozicija na tabeli ne pokazuje realnu sliku... Radi se o kvalitetnoj ekipi i moramo biti maksimalno koncentrisani u tom meču", dodao je on.



Utakmica Borac - Mornar igra se sutra od 17.00 u Čačku.



-