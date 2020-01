Mornar juri plej-of, Nidam srušio Cedevitu u Ljubljani!

Velika neizvesnost u meču Cedevite i Mornara. Na kraju, nakon produžetka, 90:91.



Domaći su u Ljubljani vodili tokom velikog dela prve deonice, bilo je i 7 poena prednosti i bilo je onih koji su očekivali da se Cedevita Olimpija da se rezultatski odlepi.



Ipak, nije bilo tako. Gosti su lagano smanjivali razliku, na ključna je bila serija od 8:0 krajem druge deonice. Bjelica, Heris i Nidam su uspeli da preokrenu rezultat, a onda se u drugo poluvreme ušlo u totalnu neizvesnost.



Nidam i Luković su izveli identične akcije na početku drugog poluvremena, oba puta je bio alej-up, a gosti su nakon trojke Nidama stigli i do +5. Domaći su se vratili u egal, a onda u poslednjoj deonici skoro tri minuta bez poena na obe strane, a prvu malo osetniju prednost imali su domaći preko Milera-Mekintajera koji je pogodio trojku za 75:71, ali ni to nije bilo dovoljno.



Nidam je pogodio trojku na 17 sekundi do kraja utakmice za 79:79, na drugoj strani Boatrajt ne pogađa za tri poena, pa se otišlo u produžetke.



Upravo je Nidam bio taj koji je doneo pobedu gostima. Apsolutni junak ovog meča je pogodio trojku za 82:85 za goste, ali je i Cedevita imala svog raspoloženog igrača, Eda Murića, koji je pogodio trojku. Nije bio kraj rafalnoj paljbi domaćina, pogodio je i Hopkins za izjednačenje na 2 minuta do kraja.







Pobednika su rešila slobodna bacanja, Nidam ih je pogađao, Heris baš i nije, pa je Mekintajer imao šansu da postigne koš za pobedu i ponovo je promašio.