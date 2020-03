Mornar izdao veoma bitno saopštenje u teškim trenucima!

Košarkaški klub Mornar izneo je saopštenje u kojem navodi da će isplatiti svoje igrači bez obzira na to da li će sezona biti nastavljena ili ne.



Saopštenje člana ABA lige prenosimo u celosti.



"Želimo ovim saopštenjem da informišemo svoje verne navijače i košarkašku javnost da smo prestali sa treninzima odmah posle naredbe Nacionalnog koordinacionog tela za borbu protiv zaraznih bolesti i zatvaranja dvorane 'Topolica'. Zdravlje igrača nam je preče od svega ostalog.



Svojim igračima iz SAD klub je predložio da biraju da li žele da se vrate u svoju domovinu (taj odlazak bi bio realizovan kao u drugim zemljama, preko ambasade SAD u Podgorici) ili da ostanu u Baru. Takvu istu mogućnost predložili smo i ostalim našim igračima koji nisu iz Crne Gore.



U ovom momentu sasvim je neizvesno šta će biti sa ligama u svim sportovima, pa i sa ABA ligom i šampionatom Crne Gore. Koronavirus, nažalost, diktira čitav život na planeti, pa i sport. Ne nazire se skori nastavak takmičenja. Ne zna se čak ni da li bi se to moglo desiti u julu i avgustu.



KK Mornar sa nekim svojim igračima iz inostranstva ima ugovore do kraja sezone u ABA ligi, do 1. maja, a sa nekim i dve godine. S obzirom na novonastalu situaciju, bez obzira na enormne troškove koji dovode do realnih problema, raskid saradnje ne bi bio fer.



Klub će, do daljnjeg, nastaviti da izvršava sve svoje obaveze prema svim igračima, stručnom štabu i klupskoj administraciji.



Opšti je utisak da možemo da budemo veoma ponosni, bez obzira na rasplet ovogodišnjeg takmičenja, jer je KK Mornar imao još jednu uspešnu sezonu u kojoj se, de facto, plasirao u plej-of ABA lige i time ponovio istorijski uspjeh iz 2018. godine", stoji u saopštenju Mornara.