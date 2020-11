Moraće dosta bolje - Desetkovani Efes slavio u Beogradu, Zvezda zatrpana trojkama!

U okviru 11. kola Evrolige ekipa Efesa je uspela da savlada Crvenu zvezdu mts u Beogradu rezultatom 64:75.



Fantastičan početak Crvene zvezde, pre svega u odbrani, Efes nije postigao koš 3 i po minuta, za razliku od domaćina koji je preko Voldena, Rita i Kuzmića stigao do 8:0.



Ipak, naredni minuti su bili prazni za izabranike Saše Obradovića, pa su Singlton i Larkin uspeli da vrate svoj tim u egal.



Poenima Simona gosti stižu do prednosti, a onda trojkom Moermana i do 12:16.



Početkom druge deonice Larkin je imao svoju dobru epizodu nakon čega je Efes poveo sa 17:23, a bilo je i maksimalnih +8 za goste kada je Tunčer pogodio dve uzastopne trojke.



Trojke su upadale sa svih strana, Larkin je pogodio novu, potom i Moerman za ogromnih +14. Volden koji je bio jedini raspoložen u dresu crveno-belih je uspeo da pokrene svoj tim, a onda je i Dobrić pogodio sva tri slobodna bacanja za daleko podnošljiviju situaciju.



Rit je pogodio trojku za 32:37 na ulasku u poslednji minut, a onda je i Lojd pogodio svoje tek prve poene za 34:37.



Nastavak susreta je bio očajan po crveno-bele.



Ekipa Saše Obradovića je imala previše respekta prema Šejnu Larkinu koji je radio šta je hteo, pogađao je i Moerman, a trojkom Andersona sredinom treće četvrtine već je bilo +11 u korist Efesa.



Tim Ergina Atamana je nastavio da melje, Moerman je pogodio pet poena zaredom, a Efes je tada imao rezultat 48:67.



Na drugoj strani Lojd je promašivao, pad u njegovoj igri se mogao naslutiti i u derbiju. Nakon trojke Simona bilo je i ogromnih 20 poena prednosti za goste, jasno je mnogima bilo da je samo čudo bilo potrebno Zvezdi za preokret.







Uspeli su domaći da ublaže poraz, ali je to bilo sve, ekipa Saše Obradovića mora odmah da se okrene narednim izazovima, jasno je da je jak ritam danas uzeo maha.





U ekipi Crvene zvezde Volden je postigao 14 poena, dok je stigao do 10, ali uz katastrofalan šut iz igre (3/14), promašio je i dva slobodna bacanja.



Kod gostiju Larkin 18 poena, Moerman je zaustavljen na 17. Gosti su pogodili čak 15 trojki iz 28 pokušaja.