Mogao nam je doneti medalju na OI, a odlučio da završi karijeru!

Basketaš koji je jedan od najtrofejnijih u ovom sportu, Marko Ždero, odlučio je da se povuče iz reprezentacije.



On neće igrati na Olimpijskim igrama gde je naša reprezentacija jedna od glavnih favorita za zlatnu medalju.



"Imao sam motiv da izdržim do Olimpijskih igara i da to bude ta godina za oproštaj od basketa. Mislim da je moj poslednji nastup za reprezentaciju bio onaj kada smo uzeli evropsko zlato u Rumuniji. Prošle godine sam sa ekipom Zemuna otišao na Evropske igre i tu je proradio poslednji atom neke mogućnosti za Igre, i hteo sam da uradim to zbog sebe, da vidim kako će sve funkcionisati. Ipak, ulog je veliki na Igrama, i zato sam doneo ovakvu odluku, da prestanem", rekao je on.



Ipak, želi da ode kao trener na Olimpijske igre sledeće godine.



"Voleo bih da kao trener odem sa ekipom na Olimpijske igre i donesem jedinu medalju koja mi nedostaje u vitrinama", rekao je on.