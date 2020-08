Moćni Vestbruk, Lukinih 40, Crnogorac bez popusta ugasio Kingse!

Hjuston je u derbiju večeri tukao vodeći tim lige Milvoki, što je bila osveta za oktobarski poraz u uvodnim mečevima u Teksasu. Baksi još nisu zatvorili prvo mesto, ali to je pitanje vremena.Sinoć ih je sprečio Rasel Vestbruk koji je nosio tim na leđima u finišu i uspeo da okrene -8 u pobedu za Roketse. Kris Midlton je promašio dve trojke za produžetak u samom finišu.Vestbruk je završio sa 31 poenom, 8 asistencija, 6 skokova, Harden dodao 24 poena, ali uz ne baš impresivan šut. Na drugoj strani Adetokumbo 36 poena, 18 skokova, Midlton 27, dosta štete niskoj postavi Roketsa napravio je Bruk Lopez sa 23 poena, 12 skokova, ali Baksi su izgubili dobijeno u finišu. U poslednja tri minuta nisu našli rešenje, Vestbruk je od 16 poena Hjustina u finišu učestvovao košem ili asistencijom u 11.Duel direktnih rivala pripao je San Antoniju, oni i dalje drže nadu, dobili su Memfis u dramatičnom duelu, ponovo je De Rozan kao i protiv Sakramenta držao tim, mada su mu drhtale ruke sa penala u poslednjem minutu. Dao je 14 poena u nastavku kada se lomilo, imao 7 asistencija, Marej je ubacio 21, uz 10 skokova, Rudi Gej promašivao do kraja, kadac jew pogodio ključnu trojku. "Grizliji" su imali prednost u reketu pored male petorke Teksašana, Valančijunasov dabl-dabl, Morant na korak od tripl-dabla, 25 poena, po 9 asistencija i skokova. Nije vredelo i sada "Grizliji" moraju da se osvrću, ali i dalje imaju ipak velikih tri pobede više i poraz manje od Sparsa.Ako se San Antonio nada, za Portland, odnosno Sakramento je sve izgubljeno, mada ne matematički. Blejzersi su poraženi od Bostona, noć nakon što se ispromašivao, Tejtum je zasuo koš Blejzersa, broja do 34, pa ni 30 poena Nurkića nisu pomogla timu iz Oregona.Kingsi su primili čak 132 poena od Orlanda, Vučević sa 23 poena i 11 skokova najbolji kod domaćih, na drugoj strani Bogdanović 12, Bjelica tek dva poena. Nogi se ispromašivao za pola sata, imao je 5 asistencija i 4 uhvaćene lopte, ali je na poluvremenu Sakramento već primio 78 poena, jasno tu su već izgubili meč.Devin Buker je ubacio 30 poena, Sansi su izbrisali dvocifreni deficit u pobedi nad Dalason. Posle restarta Feniks je dobio oba meča, a Dalas je porazom ušao u svoj prvi plej of posle četiri godine je je Memfis izgubio od San Antonija. Luka Dončić je ubacio 40 poena, imao 11 asistencija, 8 skokova u porazu. Mavsi su od dolaska na Floridu poraženi u oba meča, i čini se da su zakuzcani sedmi na tabeli i da će sa te pozicije u plej of.Bobi opet više poena nego minuta, dao je 8 koševa za šest minuta na parketu, uhvatio i tri lopte...U prvom meču dana je Bruklin eliminisao Vašington, overio osmo mesto pa su poznati svi učesnici plej ofa na Istoku.