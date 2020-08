''Mnogo me boli što nismo u ABA 1 ligi...''

Trener košarkaša MZT-a iz Skoplja Đorđi Kočov izjavio je da mu je najveća želja da se tim makedonskog šampiona vrati u prvu ABA ligu i da očekuje da će to uspeti u predstojećoj sezoni.







"Moja najveća želja je da MZT Skoplje vidim u ABA ligi. Pokazali smo veliku konstantnost u drugoj ABA ligi i u makedonskom prvenstvu poslednjih godina, međutim to što nismo regionalni prvoligaši me puno boli. Samo želim da smo zdravi, prvenstvo da se igra, konačno da zadamo poslednji udarac i da slika bude cela", rekao je Kočov za klupski sajt.



Na pitanje koliko je zadovoljan izgledom novog sastava MZT-a za predstojeću sezonu, on je rekao da misli da ima kompaktan i talentovan tim, za koji očekuje da igra stvarno dobru košarku.



"Verujem u spoj talenta i iskustva i stvarno očekujem sezonu koja će doneti radost svima nama, tako i armiji navijača i simpatizera koji stoje iza kluba", rekao je Kočov.



