Miško Ražnatović otkrio, još jedan reprezentativac Srbije u NBA ligi!

U razgovoru za jutarnji program TV Prva, poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović otkrio je da će reprezentativac Srbije Vasilije Micić uskoro zaigrati u NBA ligi.



Košarkaš Anadolu Efesa je nekoliko sezona jedan od najboljih igrača svoje ekipe, a NBA prava na njega ima Oklahoma nakon što ga je Filadelfija izabrala 2014. godine kao 52. pika.



"Nema nikakve dileme, on je zreo za NBA. Ovog leta kada je taj transfer trebalo da se realizuje njegova izlazna klauzula je bila 15.7, a sezona se tada zbog korone još igrala. Efes nije hteo da pomeri tu klauzulu, jer su hteli da sačuvaju tim i pojačaju se za ovu sezonu. U međuvremenu, jedan od timova koji je bio jako zainteresovan za njegove usluge, Oklahoma, je dobio njegova prava kroz trejd i nadam se da bi sledećeg leta Micić mogao nastavi karijeru u NBA ligi. Ja verujem da jeste, moramo da znamo da je Petrušev kada se odlučivao da li da ide na draft odigrao šest seniorskih utakmica. On je do tada igrao sa svojim vršnjacima na koledžu, što smatram da nije adekvatan nivo. Posle šest utakmica bilo je mnogo interesa za njega iz NBA, bilo je i evropskih ponuda. Sledeći draft je za osam meseci, on će odigrati tridesetak utakmica i nastaviće sjajnu karijeru u NBA", nema dilemu Ražnatović.



On je govorio i o Nikoli Jokiću koji je izrastao u najboljeg centra na svetu.



"Jokićeve granice je zaista teško predvideti. On je bio dvostruki Ol-Star i najbolji centar sveta. Jedino što mu je ostalo je da bude proglašen za najboljeg igrača sveta, što je teško u jednoj tako maloj franšizi kao što je Denver. Ali na nama je da verujemo da će uspeti. Jokić im je svima pokazao da nije potrebno da imate brdo mišića, da skačete jako puno. Ako imate veliki talenat, možete puno da uspete ako puno radite", smatra Ražnatović.