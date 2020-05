Miško dva puta uzalud najavljivao gostovanje na RTS-u, šta se dešava?!

View this post on Instagram

Tomorrow, at 6:15 p.m. my interview for national television RTS is airing. We discussed the future of basketball and Euroleague. For all of us who are committed to this sport, or any sport for that matter, it is our responsibility to continually promote its values and discuss topics of interest. #BeoBasket #sportsmanagement #basketball #interview #television #promotingsport #basketballforever @eurolague #eurolague Sutra, u 18:15h gostujem u emisiji OKO na RTS-u 1, gde ce se govoriti o buducnosti kosarke i eventualnom nastavku Evrolige. Svi mi, koji smo u sportu, nevezano na kom nivou ili pak u kom sportu, imamo obavezu da promovisemo vrednosti tog sporta i otvoreno analiziramo sve vazne teme. #kosarka #najboljisportnasvetu @rts #radiotelevizijasrbije #okomagazin #rts