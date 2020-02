Miroslav Raduljica ušao u klub "1000+"!

👏👏👏 Upisavši svoje prve poene na večerašnjoj utakmici protiv Finske, kapiten 🦅 "Orlova", @mraduljica je prešao granicu od 1.000 postignutih poena u dresu reprezentacije 🇷🇸 Srbije!



Čestitamo! pic.twitter.com/IzVSgH9hUn — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) February 20, 2020



Reprezentacija Srbije je slavila u Finskoj na startu kvalifikacija za Eurobasket.Bio je to i prvi meč Igora Kokoškova kao selektora Srbije, više o samom susretu OVDE Miroslav Raduljica je bio najraspoloženiji sa 19 poena, predvodio je "Orlove" do bitnog trijumfa.Tako je kapiten naše reprezentacije premašio i brojku od 1000 poena u nacionalnom dresu i to prvim poenima na večerašnjoj utakmici.Samo tako nastavi, majstore!