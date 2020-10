Miriše na titulu!

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa slavili su u utakmici broj četiri velikog finala NBA lige protiv Majami Hita sa 102:96, te su tako došli na samo korak od 17. titule u istoriji franšize.



Bilo je ipak prilično tesno od prvog do poslednjeg minuta, nakon uvodnog vođstva Majamija Džejms i drugovi dolaze do preokreta i viška od pet poena pred prvi odmor.



Došao je Majami odmah na startu druge deonice do preokreta serijom 12:2, ali su Lejkersi vratili prednost u finišu kvartala, nakon poena koje je Hiro postigao u završnici poluvremena "Jezeraši" na odmor odlaze sa dva poena prednosti.



U trećem kvartalu se igralo u mini serijama, ali su Lejkersi konstantno bili u prednosti, Dejvis je deonicu zatvorio sa četiri pogođena bacanja za +5 u korist tima iz El Eja na 12 minuta do kraja.



Održavali su Džejms i drugovi u poslednjoj četvrtini prednost od oko pet poena, na 40 sekundi do kraja su nakon trojke Dejvisa otišli na +9, što su bili i prelomni poeni u četvrtoj utakmici, Majami nije mogao da se vrati, nova pobeda za slavnu franšizu iz Los Anđelesa.







LeBron Džejms je meč završio sa 28 poena i 12 skokova, dve asistencije falile su mu za tripl-dabl, 22 poena i devet skokova dodao je Entoni Dejvis, odličan i Koldvel-Poup sa 15 poena, 10 je dodao Deni Grin. LeBron Džejms je meč završio sa 28 poena i 12 skokova, dve asistencije falile su mu za tripl-dabl, 22 poena i devet skokova dodao je Entoni Dejvis, odličan i Koldvel-Poup sa 15 poena, 10 je dodao Deni Grin.







Batler je ubacio 22 poena uz 10 skokova i devet asistencija na drugoj strani, Hiro je dodao 21 poen, Dankan Robinson je ubacio 17, dok je povratnik Ben Adebajo dodao 15 uz sedma skokova.



Adebajo se vratio nakon što je propustio drugu i treću utakmicu zbog povrede, ali Goran Dragić nije bio u stanju da počne meč, serija je za njega najverovatnije završena. Batler je ubacio 22 poena uz 10 skokova i devet asistencija na drugoj strani, Hiro je dodao 21 poen, Dankan Robinson je ubacio 17, dok je povratnik Ben Adebajo dodao 15 uz sedma skokova.Adebajo se vratio nakon što je propustio drugu i treću utakmicu zbog povrede, ali Goran Dragić nije bio u stanju da počne meč, serija je za njega najverovatnije završena.







Lejkersi su nadomak titule, 17. u istoriji, ukoliko slave izjednačiće se sa Boston Seltiksima kao franšiza sa najviše osvojenih titula.



Utakmica broj pet na programu je u noći između petka i subote, tri sata posle ponoći.