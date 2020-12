Milvoki sravnio sa zemljom Golden Stejt, težak šamar "ratnicima"

Košarkaši Milvoki Baksa deklasirali su na svom terenu ekipu Golden Stejt Voriorsa 138:99 zahvaljujući odličnom izdanju krilnog igrača Krisa Midltona.



Nesuđeni klub Bogdana Bogdanovića je uglavnom vodio trokom prve deonice, ali nije uspevao da se značajnije "odlepi".



Već u ovom delu igre Midlton je pokazao da je raspoložen za igru stigavši do dve uzastopne trojke polovinom četvrtine.



Domaći tim je kraj 1/4 dočekao sa plus osam, a zatim je na startu druge došao do pet poena u nizu za do tada maksimalnih plus 13.



Vonamejker i Vigins su držali goste iz Oklenda na jednocifrenom zaostatku, koji je tek povremeno prelazio u dvocifreni.



Prvu osetniju seriju u drugom poluvremenu Baksi su napravili u uvodnim minutima igre stigavši do 8:0 nakon zakucavanja Janisa Adetokumba.



Ovo je bio samo uvod u nekoliko mini-serija do kraja deonice, ali koje su dodatno uvećavale razliku.



Tako je na kraju 3/4 bilo čak 24 razlike za klub iz Vinsoknsina.



U poslednjoj deonici meč je ličio na igru mačke i miša u kojoj je postojao samo jedan tim.



Baksi su za vrlo kratko vreme stigli do plus 35, a meč je okončan sa impozantnih 39 razlike.



Midlton je predvodio domaće sa 31 poenom, Adetokumbo se zaustavio na 15, ali uz neverovatnih 13 skokova.



Dvocifreni su bili i Augustin i DiVićenco sa po 13 poena, Holidej je imao 12, a Portis 11.



U redovima poraženih Stef Kari je ubacio 19 poena uz samo dve trojke iz 10 pokušaja, dok je poen manje ima Džejms Vajzman uz 3/4 za tri.



Golden Stejt je tako stigao do drugog uzastopnog poraza u ligi, dok je Milvoki došao do prve pobede u sezoni, samo dan nakon nesrećnog poraza od Bostona.