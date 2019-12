Milutinov otkrio, kako je odbio Sašu Đorđevića i zašto nije "lud" za NBA ligom!

Košarkaš Olimpijakosa Nikola Milutinov u intervjuu za magazin "Mi smo Olimpijakos" kako je odbio ponudu tadašnjeg selektora Aleksandra Đorđevića da dođe u Panatinaikos koji je tada vodio.



"Imao sam ponude Olimpijakosa, Panatinaikosa i nekih drugih evropskih klubova. Na klupi Panatinaikosa tada je sedeo Saša Đorđević i želeo je da me dovede. Ali smatrao sam da je za mene najbolje da potpišem za Olimpijakos. Znao sam sistem rada, čuo samo pozitivne stvari u klubu. Onda sam zvao menadžera, on mi je sve potvrdio, rekao sve najbolje o klubu. A takođe, zaista sam želeo da igram sa Vasilisom Spanulisem i Jorgosom Printezisem. Čast je igrati sa njima", rekao je Milutinov.



Ovog leta imao je ponudu CSKA, ali je ljubav ka Atini preovladala i odlučio je da ostane u Pireju.



"Imao sam ponudu na stolu, ali je uprava kluba odlučila da me zadrži. Bio sam pod ugovorom, pa sam ostao. Profesionalac sam i kad nešto potpišem želim da to odradim. I veoma sam srećan što sam ostao. Sad mogu da mislim samo o svom timu", dodaje Milutinov.



Na NBA draftu 2015. godine odabrao ga je San Antonio kao 26. pika, a Milutinov je otkrio kakvo je njegovo mišljenje o odlasku u NBA ligu.



"Da budem iskren, kad sam potpisivao za Olimpijakosa mislio sam samo o tome kako ću da odem u Sparse. Sada, nisam toliko lud za idejom da odem u NBA. Ako dobijem šansu, idem. Ali neću da idem tamo i da ne nemam nikakvu ulogu i ako uslovi nisu pravi, neću da idem tamo da sedim na klupi. Želim da igram i nema šanse da samo sedim tamo", rekao je Milutinov.