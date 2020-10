Milutinov i korona: "Bio sam baš uplašen..."

Novi centar CSKA iz Moskve Nikola Milutinov je zaražen koronavirusom.



On je veoma iznenađen tom informacijom što je potvrdio i za izraelski portal "Walla".



"Nisam imao simptome, i kad sam dobio rezultate da sam pozitivan, bio sam prilično uplašen. Psihički sam se osećao loše, ali iako sam ovde sam, zapravo nisam sam. Klupski lekari su sve vreme bili uz mene. Ne izlazim iz kuće sedam dana i jedva čekam da izađem napolje", rekao je Milutinov.



Nada se i da pandemija neće više uzeti maha.



"Mislim da je sama organizacija takmičenja u takvim uslovima zahtevna, velike troškove bi trpeli svi klubovi. Takođe nisam siguran da li je održivo na duži rok. Deluje mi da je nemoguće izbeći širenje virusa. Ono što je važno je da ljudi ne dolaze u teška stanja, i da se ne dođe do situacije da se pandemija toliko proširi na timove, jer bi u tom slučaju došlo do otkazivanja takmičenja", rekao je Milutinov.