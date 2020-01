Milojević se raduje rasporedu

"Igramo prvi u nizu mečeva koji će odlučivati o našem opstanku u ABA ligi. Naša prethodna dva meča, protiv Budućnosti i Crvene zvezde, nisu bili oni u kojima smo mogli da očekujemo da se 'vadimo'. Sada na red dolaze protivnici sa kojima po kvalitetu možemo da se nosimo. Dobra energija i agresivna odbrana moraju da postoje tokom celog toka utakmice", rekao je Milojević za sajt kluba.



Mega, koja je poslednja na tabeli regionalnog takmičenja, u nedelju će igrati protiv Krke u 17. kolu ABA lige.



"Krka je izuzetno iskusan i nezgodan protivnik koji je i ove sezone uspeo da pobedi neke od najjačih ekipa u ligi. Potrebno je da Krku uvedemo u ritam koji nama odgovara i da ne dozvolimo velike padove, pogotovo u trenucima kada se utakmica lomi. Iako trenutno zavisimo i od rezultata sa drugih mečeva, na nama je da damo se od sebe do kraja da zabeležimo što više pobeda kako bismo obezbedili opstanak u ABA ligi", kazao je Milojević.



Košarkaš Mege Nikola Tanasković je rekao da njegova ekipa mora da bude maksimalno oprezna od starta utakmice.



"U teškoj smo situaciji, ali smo u dobrom ritmu, dobro treniramo i verujem da ćemo to pokazati u nedelju. Krka je dobar tim, uspevali su da iznenade i neke od favorita za titulu u ABA ligi i moramo biti maksimalno oprezni od starta utakmice. Igra mora da nam bude na visokom nivou uz potrebnu energiju i koncentraciju kako bi se meč završio u našu koristi. Nama je do kraja ABA lige svaka utakmica veoma bitna za opstanak i moramo da damo sve od sebe kako bi zabeležili što više pobeda do kraja", naveo je Tanasković.



Utakmica Mega - Krka igraće se u nedelju od 12.00 u dvorani "Ranko Žeravica" na Novom Beogradu.