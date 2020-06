Milojević se posle deset godina oprostio od Mege

Posle deset godina provedenih u Mega Bemaksu, osam na mestu trenera, Dejan Milojević se večeras revijalnom utakmicom U Beogradu oprostio od tog kluba.







"Deset godina sam bio u Megi, tih deset godina mi je proletelo. Lepih dogadjaja je bilo, mnogo igrača je prošlo kroz Megu, bilo je veliko zadovoljstvo da radim sa njima. Hvala svima koji koji su bili tu, jer bismo mogli da napravimo sve što smo napravili ovih godina", rekao je Milojević za Sport klub.



Njegovi nekadašnji saigrači i igrači ističu da je on, pre svega, dobar čovek.







"Meni je to najbitnije. To su stvari koje ljudima najviše znače. Pokušavam da budem dobar i pravičan sa svima, bio sam iskren sa svim igračima i očigledno je da sam uspeo da im pomognem da razviju svoj potencijal i postanu to što su postali", rekao je Milojević.



Kako je rekao, odluka o odlasku iz Mege doneta je pre par godina.



"Nisam se zasitio ovog posla, ovaj posao mnogo volim, ali želim novi izazov. Poklopile su se neke stvari, da ćemo familijarno verovatno svi otići u SAD, da će mi sin verovatno ići na koledž i onda - kad već imam šansu da odem u NBA, zašto da je ne iskoristim", rekao je Milojević.



"Čekam da se prvo završi NBA sezona, pa će onda ti pregovori krenuti. Mnogo klubova je pokazalo interesovanje, videćemo... Da se završi sezona, tada će biti jasno da li ću biti u NBA sledeće sezone ili ne", dodao je on.



Revijalni meč, odigran u dvorani "Mega Factory", okupio je deo košarkaša sa kojima je Milojević saradjivao.



Za ekipu "Deki Ciao", koju je sa klupe predvodio Milojević, igrali su: Nenad Miljenović, Nikola Rebić, Jovan Novak, Ognjen Jaramaz, Nemanja Dangubić, Djordje Simeunović, Rade Zagorac, Boris Savović, Marko Luković, Novica Veličković, Milenko Veljković, Nikola Janković, Stefan Fundić i Adam Mokoka.



Njima se suprotstavio sadašnji sastav Mege na čelu sa novim trenerom Vladimirom Jovanovićem, pojačan Aleksom Avramovićem.



Utakmici su prisustvovali i najbolji teniser sveta Novak Djoković, košarkaš Denvera i nekadašnji igrač Mege Nikola Jokić, kao i Duško Vujošević, Saša Obradović, Predrag Danilović, Marina Maljković, Dejan Radonjić.



Ekipa Mege slavila je na kraju sa 112:103.



Jedno od iznenadjenja večeri bilo je kada je na teren pred kraj utakmice istračao Milojevićev sin Nikola. On je i stavio tačku na ovaj meč trojkom 17,3 sekunde pre kraja kada je i utakmica zavšena, u znak 173 pobede Milojevića na klupi Mege.



Po završetku meča, otkriven je i baner na kojem je sada več čuvena kravata Milojevića.



Dejan Milojević je 2016. godine doneo prvi trofej u vitrine kluba osvajanjem Kupa Radivoja Koraća, a igrao je u još tri finala, dva u Kupu Radivoja Koraća i jednom u ABA ligi.