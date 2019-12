Milojević ne očajava: ''Bićemo sve bolji''

"Mislim da je utakmica bila veoma lepa za gledanje. Mi smo odigrali veoma dobro, imali smo pobedu u svojim rukama i to dva puta, ali to nismo uspeli da iskoristimo", rekao je Milojević.



Izabranici trenera Dejana Milojevića su u Maloj dvorani Tivoli uspeli da za 0,4 sekunde košem Marka Simonovića izbore prvi produžetak, potom su trojkom Edina Atića na pet sekundi pre kraja produžetka bili nadomak pobede, ali su na kraju drugih dodatnih pet minuta ostali bez snage.



"Imali smo dva bacanja pri zaostatku od pola koša, jedno smo promašili. I, imali smo prednost u produžetku od tri poena razlike na pet sekundi do kraja i nismo napravili faul. Kada protiv dobre ekipe kao što je Cedevita Olimpija ne iskoristiš svoje šanse, na kraju izgubiš", rekao je Milojević.



Milojević je istakao da ohrabruje igra koju je njegova ekipa pokazala u Ljubljani.



"Evidentno je da se dižemo i da ćemo u nastavku sezone biti bolji", rekao je trener Mege.