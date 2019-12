Miloje najavljuje Megine bolje dane...

Trener Mega Bemaksa Dejan Milojević očekuje u nastavku sezone bolje igre svog tima.





"U situaciji u kojoj smo, svaka pobeda je zlata vredna. Evidentno je da igramo bolje, da smo konačno pronašli željenu formu. FMP je jedna od najboljih ekipa u ligi, najprijatnije su iznenađenje regionalnog takmičenja. Ako smo njih uspeli da pobedimo, to je dokaz da možemo da igramo protiv svih.







Bili smo hrabri, a kada je FMP igrao dobro nismo posustali. Sa Perijem i Nenadićem dobili smo mnogo. To su karakterni igrači, pravi fajteri i to se dobro prenelo na ekipu. Ovo je dobar podstrek za moju mladu ekipu da budemo još bolji. FMP-u i Vladi Jovanoviću želim mnogo sreće u nastavku takmičenja", izjavio je Milojević.



Njegov kolega Vladimir Jovanović sa klupe FMP-a smatra da su Megini skokovi u napadu bili presudni.



"Čestitam Megi na pobedi. Iskreno, nadao sam se da ćemo kalendarsku godinu da završimo na lepši način. Mislim da smo bili dobri od početka sezone i da smo radom i zalaganjem zaslužili to, ali to je sport.







Mogli smo bolje da reagujemo u nekim situacijama, ali imali smo peh da se povredio Đorđević koji u drugom poluvremenu zbog te povrede nije mogao da igra.







Iako smo imali zbirno više skokova, mislim da su neki Megini skokovi u napadu direktno odlučili pobednika, a uz to ovog puta nismo ni šutirali dobro.







Tokom većeg dela sezone smo bili na visini zadatka, i zato mislim da imamo pravo i na jedan loš dan. Nadam se da ćemo u novoj kalendarskoj godini biti onaj stari FMP koji će i dalje igrati dobru košarku", poručio je Jovanović.