Milica Dabović izašla pred kamere: ''Nikoga ne mrzim, narod traži dlaku u jajetu...''

Milica je i jutros, tokom gostovanja u Jutarnjem programu na TV Prva pokušala da se opravda, uz uveravanja da je reagovala impulsivno, srcem, kao i da ''nikoga ne mrzi''.







''Mi smo narod koji odmah okrivi nekoga a ne zna zašto ga krivi.



Ja sam ginula za tu državu, za taj grb, za naš narod, ja volim naš narod, moj život je bio usmeren na ta dva meseca godišnje igranja za reprezentaciju...



Za mene je bilo šokantno, pored toliko naših talenata, devojaka koje nisu pozvane, samo to mi je bilo fascinantno.



Crnkinja se nije uklapala u reprezentaciju, dovedeš stranca, pa još crnac, nebitna je boja kože, da li je Kinez ili Švaba, bilo bi isto. Žao mi je što nisam malo bolje preformulisala. Bilo je to iz srca, kao i svi moji tvitovi. Oni te već osude, iako meni nije palo na pamet da će to tako da zvuči, Ja nikoga ne mrzim, nije mi bilo ni na kraj pameti da uvredim bilo koga, videla sam da nam je donela pobedu... Nisam pomislila da će da to izazove takav haos i da će da me proglase rasistom. Narod traži dlaku u jajetu...'', objašnjava Dabović.





Mnoge je njen tvit dodatno začudio, ako se ima u vidu da je Srbija i prethodnih godina imala u reprezentaciju naturalizovanu Amerikanku Danijel Pejdž, koja je davala veliki doprinos velikim uspesima našeg nacionalnog tima. Ali, ističe da ni nju, ni ostale igračice tada niko ništa nije pitao treba li dovoditi strankinju u nacionalni tim.







''Kad smo mi čule da je Amerikanka došla... Mnogo je to teška tema i o tome pišem u svojoj knjizi... Kad imaš toliko talenata i te devojke nisu tu, žao ti je. Mi smo osvojile sve te medalje, ali gde je košarka, košarka je propala. Koliko trenera koji ne mogu da dođu do izražaja.. Sve se svodi na to da se ne da prostora deci koja su talentovana'', ističe Dabović.





Takođe, delovalo je i da ima nešto lično protiv Marine Maljković, jer ju je i ranije oštro kritikovala.



''Ja se ne slažem sa njenim izborima. Bila sam šest godina pored nje, čuvala sam joj leđa. govorila da ću za nju život da dam. To sam ja, reagujem srcem, a ne glavom. Koštalo me je to, ali teško je to promeniti kada srce reaguje brže nego pamet.



Ne kažem ja da je moj tvit bio savršen, nije bio dobro uklopljen, ali zašto dovoditi strance? Imali smo uspeh sa Danijel Pejdž, ali zašto ne dati priliku nekoj novoj deci da ginu za taj grb? Jedva čekam da moja knjiga izađe, tada će vam biti mnogo jasnije zašto ja tako ishitreno reagujem'', poručuje Dabović.





Posle podsećanja na slučaj Tee Katai, zbog čijih tvitova je Aleksandar Katai dobio otkaz u LA Galaksiju, usledilo je pitanje i da li se kaje posle svega i da li bi ponovila skandalozni tvit?





''Nisam znala. Ne bih ga ponovila, daleko od toga, Bože mi pomozi, pa nisam ja luda...'', zaključila je Milica Dabović.