Mijović nema dilemu: "Meč sa Partizanom za prvo mesto, nismo slučajno tu gde jesmo!"

Trener košarkaša Budućnosti Petar Mijović rekao je danas da rezultati dovoljno govore o snazi Partizana ove sezone i istakao da njegova ekipa ne može igrati na kartu bilo kakvog umora kod "crno-belih".



"Očekuje nas teška utakmica u Beogradu, rezultati u oba takmičenja dovoljno govore o snazi Partizana ove sezone. Mislim da u prethodnih 5-6 sezona nisu bili bolji, nisu bili kompletniji i sa nikad većim ambicijama u oba takmičenja", rekao je Mijović.



Košarkaši Budućnosti sutra u gostima igraju protiv Partizana u utakmici 19. kola ABA lige.



Dva tima trenutno imaju isti učinak, 14 pobeda i četiri poraza, uz prednost Budućnosti zbog pobede u meču koji je jesenas odigran u Podgorici.



"S druge strane, mislim da naša pozicija nije slučajna. Mi smo četiri kola pre kraja na deobi prvog mesta. Kako gledamo da pobedom protiv Partizana otvorimo i prvo mesto, tako smo i jako obazrivi prema svemu što nas čeka i nakon ove utakmice obzirom da se borimo za što bolju poziciju pred plej-of", kazao je Mijović.



Trener Budućnosti je istakao da je pred njegovom ekipom zahtevan meč.



"Partizan kao klub, trener Trinkijeri i roster koji imaju zaslužuju najveći mogući respekt i mislim da ćemo morati da budemo najbolji ove sezone ako mislimo da odigramo utakmicu koju bi u nekom momentu uveli u naš željeni tok i doveli sebe u situaciju da trijumfujemo u Beogradu", rekao je Mijović.



"Oni su ove nedelje odigrali već dva jaka meča, protiv Crvene zvezde i Virtusa. Međutim, ovo su velike utakmice, veliki ulog je u pitanju i mislim da nam to ne donosi neku veliku prednost niti možemo igrati na kartu bilo kakvog umora kod Partizana", zaključio je on.



Košarkaš Budućnosti Petar Popović naveo je da je njegova ekipa svesna šta nosi i kakvog je značaja utakmica u Beogradu.



"Ovo je najbitnija utakmica do sada, pobednik će najverovatnije biti na prvom mestu regularnog dela takmičenja. Partizan je u jako dobroj formi, dobili su dosta bitnih utakmica i pokazali su da su ozbiljna ekipa. Znamo da će biti dobra atmosfera, da će biti puna hala ali mi se spremamo, imali smo sedam dana da se spremimo i dobro odmorimo i jedva čekamo utakmicu", rekao je on.



Utakmica se igra sutra od 18 časova u Beogradskoj areni.