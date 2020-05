Mijailović naširoko o svemu - Evroliga, Trinkijeri, nastavak sezone...

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović rekao je da je taj košarkaški klub rezultatima koje je postigao ove sezone pokazao da je spreman za povratak u Evroligu i da se nada da bi za dve godine ekipa mogla da se bori za plasman medju osam najboljih u tom takmičenju.





Mijailović je u intervjuu grčkim medijima rekao da je zadovoljan i ponosan postignutim vezano za vraćanje dugova kluba i rezultatima ekipe, otkako je došao na čelo crno-belih 2017. godine.





"To je povezano na više načina, ali ključna stvar bila je da pokažemo da smo sposobni da ovu organizaciju ponovo učinimo velikom. Da smo spremni za sve izazove, da zaradimo poverenje, koje je ključno za svaki posao. Jedini način da to uradimo je da idemo korak po korak i dok smo napravili nekoliko uspešnih poteza mnogi su prepoznali da radimo pravu stvar i odlučili da nam pomognu na razne načine", rekao je Mijailović za SDNA.





"Bivši igrači odlučili su da oproste znatni deo dugovanja, neki ljudi iz poslovnog sveta su odlučili da nam se priključe i da ulažu u naš projekat i mi smo polako počeli da gradimo čvrst sistem, koji može da funkcioniše i da ide napred bez obzira na sve. Očistili smo prostor za naš sportski sektor da radi bez tenzija i da se koncentriše samo na svoj posao, a rezultati su došli kao nagrada", dodao je on.



Mijailović je naveo da je poverenje bilo ključno da Partizan ponovo izgradi imidž tima i ubedi igrače, trenere, menadžere, sponzore, da je ponovo stabilan i u procesu da ponovo postaje tim za najviše domete.



"Kada smo zaradili njihovo poverenje, mogli smo da krenemo napred. Bilo je teško, stresno, ali u isto vreme, čast je biti deo bogate istorije Partizana i voditi tim ljudi koji radi neprestano da se klub vrati na elitni nivo, rame uz rame sa najboljim ekipama i najboljim organizacijama Evrope. Idemo u tom pravcu", ocenio je on.



Prošle sezone Partizan se nadao vajldkarti za Evroligu.



"Naš sistem je napravljen tako da ponovo igramo u Evroligi, pre ili kasnije. Tada smo bili spremni, možda smo sada i spremniji. Ispostavilo se da ova sezona u Evrokupu nije bila loša za nas, igrali smo sjajno protiv velikih provinika i nadam se da ćemo dobiti šansu da završimo sezonu", naveo je on.





Partizan je ove sezone igrao dobro, odbranio je Kup Radivoja Koraća, osvojio ABA Superkup, prvo mesto u ligaškom delu ABA lige i prvo mesto u Evrokupu, koja su mu omogućila prednost domaćeg terena do kraja sezone.







Upitan da li je ova sezona, pre nego što je prekinuta zbog pandemije korona virusa, trebalo da bude ona koja će pokazati da se Partizan vratio i da može da osvoji trofeje, Mijailović je rekao da ništa ne treba uzimati zdravo za gotovo.





"Kao što znate, u sportu ne možete ništa uzimati zdravo za gotovo i da budete sigurni da ćete biti prvi. Međutim, verovali smo i dalje verujemo, da imamo ono što je potrebno za borbu za trofeje. Mislim da smo to pokazali u ovom delu sezone, osvojili smo dva trofeja, vodili smo u ABA ligi i obezbedili prednost domaćeg terena i u tom takmičenju i u Evrokupu. Čak i teoretski, niko nije mogao da uradi više od toga", rekao je on.













Konačna odluka o takmičenjima u Evroligi i Evropkupu biće doneta 24. maja.



"Mnogo je otvorenih tema. U ovom trenutku, cela evroligaška porodica se nada da će se sezona završiti na terenu i o tome se jedino pričalo. Šta će se desiti ako se sezona otkaže, ko će igrati, čak i u kakvom formatu... Nema roka, ali uveren sam da smo sada spremni za Evroligu. Zapravo, mislim da smo to pokazali", istakao je Mijailović.





Trener Partizana Andrea Trinkijeri nedavno je rekao da je čast raditi u Partizanu, pošto velike košarkaške legende dolaze na treninge ekipe i blizu su.





"Kuću slavnih koju imamo... to novac ne može da kupi. To čini ovaj klub posebnim. Ti ljudi vole Partizan i doživotno su deo porodice. Kao i u svakoj porodici, deca uvek vole da vide svoje poznate rodjake i da dobiju nešto od njih. Nekad je i pozdrav sa idolom dodatna motivacija mladjim igračima. Moj odnos sa ekipom zasniva se na poštovanju i poverenju i vrlo sam ponosan što imamo podršku legendi kakve su Kićanović, Obradović, Danilović... lista je prilično dugačka i svaki navijač Partizana ponosan je na tu listu", naveo je predsednik Partizana.On je istakao da je angažovanje Trinkijerija bila dobra odluka.



"Kada smo ga doveli, neki su mislili da je to riskantan potez, ali ispostavilo se kao dobra odluka. Svi znaju koliko je važna uloga trenera, a Andrea radi svoj posao veoma dobro. Da, svi u klubu vide da on voli što je trener Partizana, što je sjajno. Raditi posao koji voliš, u organizaciji koju voliš je retko u današnje vreme. Takođe i mi smo srećni što je tu", rekao je.Mijailović je upitan i o sastavu tima, pošto je u Partizanu uvek bilo dobrih stranaca, ali i kvalitetnih mladih domaćih igrača.







On je rekao da je važno zadržati identitet ekipe i da žali što je završni turnir juniorske Evrolige otkazan.





"Možda će neki od njih izgraditi svoju zaostavštinu u Partizanu. Obezbedićemo im dobre uslove, a njihov posao je da rade naporno, da steknu poverenje trenera i zarade priliku", dodao je predsednik Partizana.





Partizan će 2022. godine proslaviti 30 godina od osvajanja titule evropskog šampiona, a Mijailović je upitan gde vidi klub za dve godine.



"Ti veliki datumi su tu da se pamte i da se ponosimo. Nadam se da ćemo tada biti u Evroligi, možda da se borimo za mesto medju osam najboljih", rekao je Mijailović.