Mijailović jasan, Partizan ništa nije dobio za zelenim stolom! Da li je nagovestio konačnu odluku?

Danas se javio Ostoja Mijailović, bio je gost na televiziji Arenasport, a imao je šta da kaže o trenutnoj situaciji koja se poboljšava na Balkanu što se tiče koronavirusa.



Što se troškova tiče, oni moraju biti zamrznuti, baš kao i čitava sezona, a igrači imaju razumevanja za ovakvo stanje.



"Zamrzli smo sve troškove koji će doći u budućnosti zato što znamo da će prihodi biti smanjeni po osnovu sponzorstva i prodaji karata. Kao klub se sigurno nećemo ugasiti i nastavićemo da funkcionišemo, za nas je specifična stvar što smo pre ovog perioda bili u dobroj rezultatskoj i finansijskoj situaciji. Neće biti jednostavno, biće sigurno promena, ali očekujemo da zahtevi drugih ljudi budu manji, a nas će ovo sigurno ekonomski koštati. Iznenadilo nas je kao i ceo svet što je iznenadilo", kaže Ostoja Mijailović.



Da li će se nastaviti prvenstvo?



"Nikome ne ide u prilog da krene nova sezona koja će biti ispod svakog nivoa. Partizan je pre 15 dana bio u dobrom kontinuitetu i moramo pronaći način da to nastavimo. Imaćemo velikih gubitaka, ali moramo naći način da to prebrodimo. Partizan za zelenim stolom nikada nije ništa dobio, već je samo gubio, tako da mi ne želimo ništa da dobijemo na poklon. A prvi i poslednji put ću reči da smo mi želimo da osvajamo trofeje i mi smo se za naše pozicije na tabeli borili na parketu, ali opet moramo da budemo pametni i svesni šta je početak a šta nastavak nečega. Bilo je dosta izjava od košarkaških stručnjaka i veliko je pitanje da to takmičeje sutra može biti regularno", rekao je Ostoja Mijailović za TV Arenasport.