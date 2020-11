Micić u NBA raspoloženju, Srbin briljirao u pobedi Efesa u Atini!

Košarkaši Anadolu Efesa slavilu su na gostovanju Panatinaikosu 80:77 u 8. kolu Evrolige zahvaljujući neverovatnom izdanju srpskog plejmejkera Vasilija Micića koji je postigao 33 poena uz jedan skok i dve asistencije.







U veoma uzbudljivom meču u kome se domaćin borio za pobedu do samog kraja, gosti su ipak zasluženo slavili.







Domaći tim je imao blagu prednost tokom prve četvrtine, ali je već u ovom delu igre Micić pokazao da će biti izuzetno raspoložen za igru.



U uvodnih 10 minuta bio je raspoložen i Krunoslav Simon, koji je vezao pet poena u dva napada za gostujući tim.



Prva četvrtina završena je poenom prednosti za Panatinaikos nakon što je Micić na dve sekunde do kraja pogodio za dva poena.



Druga četvrtina počela je sa pet poena u nizu za domaće, a opipljiv plus sedam polovinom deonice doneo je Markus Foster, koji je bio nepogrešiv za dva do tada.



U finišu prvog poluvremena Doguš Balbaj je odražavao goste u igri, ali je Micić, kao i pred kraj uvodne četvrtine postigao poene (ovaj put za tri), pa je Panatinaikos na poluvreme otišao sa četiri poena viška.









Treću četvrtinu obeležio je Micić, koji je odigrao briljantno u ovom delu igre.



Uvodna tri i po minuta postigao je ukupno devet poena i držao u egalu svoj tim.



Upravo su njegovi poeni na polovini četvrtine doneli vođstvo Efesu od 50:48, a zatim je posle izgubljene prednosti srpski plej pogodio za tri i vratio je svom timu na minut i po do kraja 3/4.



Zatim je i sa slobodnih bacanja bio precizan za plus pet sa kojim je njegov tim ušao u odlučujućih 10 minuta.



I u poslednjoj četvrtini je dominirao tako što je svojim 31. poenom na meču doneo plus devet svom timu.



Blagu seriju Panatinaikosa prekinuo je sa penala, gde je takođe do tog trenutka bio maksimalan.



Domaći se ipak nisu predavali pa su poenima Maka Šelvina sa penala došli na minus četiri polovinom poslednje četvrtine.



U finišu meča stvar u svoje ruke preuzeo je Džejms Anderson koji je sa tri poena u nizu doneo plus sedam Efesu, a zatim je Adrien Moerman nastavio u svom stilu.





Ipak, Panatinaikos je do poslednje graške znoja tražio izlaz, a meč je ušao u foto-finiš kada je Papapetru pogodio oba slobodna bacanja za minus tri.





Gosti se ipak nisu pokolebali sačuvavši zasluženu prednost.