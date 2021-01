Meloun kritikuje klupu - Ne mogu Nikola i Džamal da igraju 48 minuta!

Očekivali smo bolji Denver na startu ove sezone.



Nakon pet mečeva imaju 4 poraza, a Majk Meloun je našao razloge poraza - slaba klupa.



"Loše je što smo na 1-4. Mislim da su momci dobro igrali, trudili su se i na kraju smo imali šansu. Međutim izgubili smo utakmicu kod kuće, ali moramo da budemo bolji. Loše smo počeli, oni su dali mnogo poena u prvoj četvrtini ali je posle toga očigledno odbrana bolja bolja. Ne znam da li smo odigrali dobro vezanih 48 minuta ove sezone i to je frustrirajuće. Još jednom, moram nešto da smislim sa tom klupom, moramo odatle da dobijemo veću korist", kaže Majk Meloun.



Majk Meloun istiće i da su starteri na visokom nivou, ali i da Džamal Marej i Nikola Jokić ne mogu igrati po 48 minuta.



"Trenutno smo na 1-4 i moramo da shvatimo kako da izađemo iz ove situacije. Sve počinje od mene kao trenera", ističe Meloun.



"Svi naši starteri imaju pozitivan plus minus, dok klupa ima negativan plus minus. Držati Nikolu ili Džamala ceo meč u igri nije najbolje, i evo smo u petom meču a mnogi momci mi igraju previše minuta i to moramo da promenimo", kaže Meloun u analizi utakmice.



Problemi će nekako morati da se rešavaju...



"Nikola je igrao 29 minuta večeras, nije bio na slobodnim bacanjima. Teško je uhvatiti ritam kada ulaziš i izlaziš sa parketa. Sudije su odradile najbolji mogući posao, nude odgovore kada im ja postavljam pitanja. Slušajte, kada se podvuče crta mi smo na 1-4, moramo da budemo bolji. Ja moram bolje da vodim utakmicu, oni moraju bolje da igraju i niko nas neće sažaljevati tako da moramo da igramo čvrsto i moramo da sklopimo dobrih 48 minuta", rekao je Meloun.