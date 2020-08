Meloun izneo kritike na račun Jokića!

Denver je doživeo drugi uzastopni poraz od Jute koja sada vodi sa 2:1 u seriji.



Nikola Jokić opet nije bio na visini zadatka, jasno je da kada on ne igra najbolje moguće, onda Juta lagano savlada Denver.



"Ništa nećemo uraditi ako Nikola i Džamal budu postizali ukupno 27 poena... Ne radi se samo o Mareju i Jokiću. Trenerski deo posla nije dovoljno dobar, igrački deo posla nije dovoljno dobar", rekao je Meloun.



"Od Nikole nam je, svima je jasno, potrebno više", jasno je stavio do znanja Meloun.



Denver je parirao Juti samo u par navrata, i to kada je Jokić proigrao tokom druge deonice.



"Mislim da smo se prelako predali. Ta četiri minuta tokom druge četvrtine su izgledala kao plej-of košarka. Oni jednostavno trenutno igraju na drugom nivou u odnosu na nas", kaže Meloun.