Mega - ''Jako atipična ekipa''

Utakmica Mega - Budućnost igra se sutra od 12.00 u Hali sportova "Ranko Žeravica".





"Sigurno jedno od najzahtevnijih gostovanja u ligi. Mega je izuzetno talentovana ekipa, kojoj su dodati igrači koji svojim iskustvom značajno doprinose da igra bude na većem nivou", rekao je Mijović.



"Jako atipična ekipa, u smislu da mnogo koriste otvoreni teren, opet na atipičan način, jer dosta tih kontranapada otvaraju sa visokom igračima u prenosu - Simonovićem, Petruševom, koriste njihov talenat, njihovu brzinu da sa njima prenesu loptu, uđu u rane pik en rol situacije, što je izuzetna prednost", dodao je on.



Košarkaši Budućnosti sutra gostuju Megi u utakmici 11. kola ABA lige.



"Naravno, imamo svoje adute i kvalitete, ali mislim da ovoga puta - kao u nekim važnim utakmicama ispred ove - moramo biti na maksimumu što se tiče fokusa i koncentracije 40 minuta. Moramo da umanjimo njihov kvalitet na otvorenom terenu, kvalitet ofanzivnog skoka, kvalitet u kom svih pet igrača, koji su na terenu dolaze do izražaja", rekao je Mijović.



"S druge strane, mislim da naše iskustvo u ovom momentu - ako budemo adaptirani na intenzitet igre - može da bude naša ključna prednost. Očekujem da odgovorimo, da budemo na visokom nivou i jedino tako možemo da se nadamo pobedi u Beogradu koja je naša cilj", dodao je on.

Košarkaš Budućnosti Nikola Ivanović rekao je da očekuje naporan meč, "mnogo rada u oba pravca terena".



"Mega je ekipa koja vrhunski trči, pet igrača koji mogu da povedu loptu u kontru. Sigurno 40 minuta mora da bude maksimalan fokus i individualna odgovornost svih nas", rekao je Ivanović.



Posle 10 odigranih kola ABA lige, Mega je trenutno na trećem mestu sa skorom 7/3, dok je Budućnost neporažena u dosadašnjih sedam odigranih duela.