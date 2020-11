Mega dočekuje Krku, Jovanović priželjkuje 40 minuta koncentracije

Trener košarkaša Mege Vladimir Jovanović rekao je danas, pred duel protiv Krke, da bez obzira na igru protivnika, njegova ekipa mora svaku utakmicu da bude okrenuta sami sebi.



"U nedelju igramo utakmicu protiv Krke koja je u svih šest kola, bez obzira na krajnji rezultat, pokazala vrlo sličnu igru. Imaju jasnu ideju šta žele u napadu i odbrani, igraju jako agresivnu odbranu, kako na celom, tako i na pola terena i pokušavaju na taj način da uspostave svoj ritam utakmice", rekao je Jovanović, prenosi klub.



"U napadu igraju jako široko gde su pozicije četiri i pet pretnja u šutu za tri poena i tako otvaraju veliki prostor za igru bekova", dodao je on.



Košarkaši Mege sutra dočekuju Krku u utakmici sedmog kola ABA lige.



Posle šest odigranih kola, Mega ima skor 4-2, dok je Krka zabeležila jednu pobedu i pet poraza.



"Mi moramo svaku utakmicu da budemo okrenuti sami sebi. Jako smo mlad tim koji ima prostor za napredak u svim segmentima igre i svaki duel u ovom takmičenju mora da nam bude prilika za to. Verujem da možemo da pružimo još jednu kvalitetnu utakmicu, a uslov za to je da budemo koncentrisani na oba dela terena svih 40 minuta igre", rekao je Jovanović.



Bek Mege Dejšon rekao je da posle pobede u prošlom kolu u Čačku, njegova ekipa želi da nastavi u pravom smeru.



"U utakmici protiv Krke moramo da budemo fokusirani svih 40 minuta. U prošlom kolu smo odigrali dobro, vratili se na pobednički kolosek. U odnosu na taj meč želimo da nadgradimo našu igru i nastavimo u pravom smeru", rekao je Smit.



Klub je naveo i da je na poslednjem redovnom testiranju, koje se vrši pred svaku utakmicu ABA lige, jedan igrač Mege bio pozitivan na kovid-19, i u skladu sa propisima se nalazi u samoizolaciji uz blaže simptome virusa.



Utakmica Mega - Krka se igra se sutra od 13.00 u Hali sportova "Ranko Žeravica" bez prisustva publike.