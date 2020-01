Među navijačima Partizana i košarkaška legenda! Šta prognozira crno-belima?

Olga Danilović, Dejan Tomašević, Dragan Milosavljević, fudbaleri Partizana... Priču je zaokružio neko ko se ne pojavljuje tako često, a to je Dejan Bodiroga.



Nekada najbolji košarkaš Evrope i definitivno jedan od najboljih svih vremena, rekao je da se sada bavi nekim drugim stvarima u životu, ali da voli da pogleda košarku i posebno Partizan.



"Na Partizan dolazim. Sada sam sa sinom došao, bio sam i na derbiju", rekao je on.



Bodiroga smatra da je Partizan među favoritima za osvajanje Evrokupa.



"Partizan je odlično odigrao prvu fazu Evrokupa, sada je isto dobar i postoje realne šanse da može da ide do kraja. Međutim, i drugi timovi su dobri", rekao je on.



"Bio bi veliki uspeh i četvrtfinale, a posle kada dođe direktna eliminacija, sve je moguće. Zavisi i od toga ko je protivnik. Do sada je bilo odlično, isto kao i u ABA ligi", rekao je Bodiroga.



Juče na utakmici Partizana mnogo poznatih lica.