Marko Simonović našao originalan način da trenira u jeku epidemije u Španiji!

Srpski reprezentativac Marko Simonović nedavno je iz Cedevita Olimpije prešao u špansku Unikahu, ali ubrzo je i tamošnja liga prekinuta, s obzirom da je Španija, uz Italiju, za sada najteže pogođena pandemijom koronavirusa od svih evropskih zemalja.







Naravno, i tamo je uveden strogi karantin, a kako sve to izgleda iz njegovog ugla, Simonović je objasnio u razgovoru za TV Arena Sport





''Situacija u Španiji je jako teška, alarmantna. Svi smo u karantinu. Nikome nije dozvoljeno da izađe iz svog stana. Totalna izolacija.



Jedino što možete da uradite je da odete do prodavnice ili apoteke.







Nikako u grupi, ili u paru, već samo po jedna osoba uz minimalno rastojanje od metar ili metar i po. Nikako da razgovarate sa nekim. Totalna je disciplina i ljudi vode računa o tome. Jako je teško svima biti zatvoren u četiri zida, ali ovo se radi sa razlogom. Molim vas da i vi svi to poštujete. Jako brzo se širi virus i može biti jako opasan'', istakao je Simonović.





Ipak, i pored poštovanja svih strogih mera može i da se svakodnevno trenira, a Simonović je otkrio na koji način.



''Ja sam uspeo da pronađem način da treniram - ranac na leđa, stavim masku, i istrčim do te prodavnice, koja nije baš blizu, napunim torbu, trčim nazad, uzgred odradim u stanu još neku vežbu, trbuh-leđa i šta već to nama treba.



Liga je odložena do 24. aprila, nadamo se da će se naći neko rešenje, da neće više biti širenja virusa. Hvala svima šti se pridržavate pravila i molim vas, totalna disciplina'', zaključio je Simonović.



