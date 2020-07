Mislili su mnogi da je Koper Primorska pred raspadom, da neće igrati ni ABA ligu, ali je istina drugačija.



To dokazuju i potpisi koji se spremaju, a jedan od igrača koji ostaje u klubu jeste i Marko Luković.



Srpski krilni košarkaš je dogovorio saradnju sa ovim klubom u kom je bio jedan od najboljih igrača.



On je beležio u proseku 14 poena i 6,6 skokova po utakmici, a sećamo se i njegovih dalekometnih hitaca za pobedu svog tima.



Marko je do sada igrao za Mega Vizuru, Trir, MZT, Krku, Mursiju, Le Portel, Manresu i Igokeu.