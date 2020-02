Marina ima plan, ovako će iskoristiti utakmicu sa Amerikankama!

Selektor ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković rekla je danas da će predstojeća utakmica protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država (SAD) biti sjajna prilika da se naprave korekcije u igri.





"Amerikanke su svakako najbolje košarkašice na svetu, to svi znamo. Nama je ovo pirlika da vidimo gde smo protiv njih, ali nam je mnogo važnije da napravimo korekcije u igri za dve najznačajnije utakmice, a to su one protiv Nigerije i Mozambika. Sve ulažemo u ta dva meča", rekla je Maljković, prenosi sajt Košarkaškog saveza Srbije.





Kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre, koje će se održati u Tokiju, održaće se u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" od 6. do 9. februara.





Košarkašice SAD-a su već ostvarile plasman na takmičenje u Japanu.Kapiten nacionalne selekcije Jelena Bruks navela je da će njene saigračice biti maksimalno fokusirane.





"Znamo protiv koga igramo i u kakvom sastavu su došle, one su bez bilo kakvog opterećenja jer su već obezbedile plasman. Mi u utakmicu ulazimo maksimalno fokusirane na našu igru, uz želju da ispravimo sve moguće greške pred utakmice koje ćemo ovog vikenda odigrati protiv Nigerije i Mozambika", kazala je Bruks.





Utakmica izmedju SAD i Srbije igraće se u četvrtak, od 20.00 časova.Beograd će ovog vikenda biti domaćin još jednog kvalifikacionog turnira, koji je zbog epidemije koronavirusa iz Kine premešten u Srbiju.



U toj grupi takmičiće se reprezentacije Velike Britanije, Koreje, Španije i Kine.