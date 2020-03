U današnjem svetu nije dovoljno nešto objaviti pa odmah obrisati. Mnogi su to okusili na internetu, pa i mi kada smo brisali naše vesti brzinom svetlosti. Mogućnosti koje vam daje internet su prevelike.



To je okusio i Džejmi Marej.



Košarkaš Denver Nagetsa je objavio kućni video snimak sa svojom devojkom koja ga oralno zadovoljava, pa ga je odmah obrisao.



Imao je izgovor.



"Prvo i najvažnije, želim da se izvinim svim pratiocima. Moj profil je hakovan, trenutno radim na rešavanju problema. Hvala", napisao je on.



Harper Hempel, njegova devojka, je takođe uputila izvinjenje na Instagramu i zamolila je sve da prestanu sa deljenjem snimka.