Maljković sprema korekcije za Nigeriju

"Bila je dobra utakmica, dobra atmosfera, čestitam SAD na pobedi. Sa naše strane, mnogo poena smo primile, ali pripremamo se za ovaj vikend, imamo još jedan dan, još jedan trening. Moramo da se pripremimo za ono najvažnije na turniru, odnosno naredne utakmice i da probamo da ostvarimo plasman na Olimpijske igre", rekla je Marina Maljković novinarima posle utakmice.



Košarkašice Srbije poražene su u Beogradu od SAD sa 88:69 u prvom kolu kvalifikacionog A turnira za Olimpijske igre.



Predstojeću utakmicu reprezentacija Srbije igraće protiv Nigerije.



"Nigerija je jako dobar, brz i skočan tim. Ali, nisu one samo atlete, već te devojke imaju jako dobru energiju, pokazale su to 2018. godine na Svetskom prvenstvu. Spremne smo za tu utakmicu, ja svojoj ekipi nemam ništa novo da kažem. Svi zajedno znamo sve jako dobro, samo moramo da napravimo neke korekcije iz ove utakmice i da našom igrom pokušamo da pobedimo u toj utakmici", kazala je Maljkovićeva.



Ona je navela i da će njene igračice sigurno imati veliku želju za pobedom i da to može da bude presudno.



"Ne smem da pomislim da će Nigerija ovde imati veću želju nego Srbija, moje košarkašice su poznate po tome. Imamo je najveću na svetu, idemo da damo sve od sebe", kazala je Maljković i dodala da je njen tim još uvek daleko od cilja, odnosno plasmana na Olimpijske igre.



Utakmica protiv Nigerije igraće se u subotu od 17.00.