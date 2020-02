Maljković: ''Bilo je mnogo teških stvari, komplikovano je objasniti...''

"Čestitam Mozambiku, bilo je teško igrati protiv njih. Sigurna sam da ljudi koji prate košarku jesu očekivali tešku utakmicu i protiv Nigerije. Jedina bitna stvar u našim glavama sada su Olimpijske igre, ovo je velika stvar za našu malu zemlju Srbiju", rekla je Maljković novinarima u Beogradu.



Maljković je rekla da je prethodnih godina bilo mnogo teških stvari u sistemu u kojem ekipa radi, ali da su uspele sve da prevazidju i stignu do velikog uspeha.



"Mi smo uvek gladne pobede, idemo na Olimpijske igre, pokazale smo u Riju koliko vredimo. Da budem iskrena, ovo je velika stvar za našu zemlju, biti dva puta na Olimpijskim igrama, veoma smo srećne zbog svega. Bilo je mnogo teških stvari, komplikovano je za objasniti, tokom svih godina i novih generacija u srpskoj košarci, sve što možete da zamislite... Zaslužile smo ovo", navela je Maljković.



Ona je zahvalila Košarkaškom savezu Srbije na organizaciji turnira u Beogradu i dodala da će već sutra razgovarati sa svojim saradnicima o planovima za Olimpijske igre.



"Hvala svima u Savezu i svima koji su radili dan i noć, bilo je naporno da se organizuje turnir, hvala Daniloviću koji je imao hrabrosti da prihvati i drugi turnir i možemo biti ponosni na to. Biće nam lakše kada budemo imale vremena za pripreme, to je važna stavka. Mora mnogo toga da se uradi, nećemo ići turistički. Razgovaraću sa svojim saradnicima, videli smo svi kakva nas tamo košarka čeka. Uradićemo sve da pokušamo da tamo izgledamo što bolje, moraćemo na kraju da se pogledamo u ogledalo i da kažemo da smo uradile sve što smo mogle", navela je Maljković.



Selektorka je rekla i da njena ekipa neće putovati 'turistički'.



"Znate, 'Važno je učestvovati' nikada nije važilo za nas, ali ja ću već sutra da stavim svoje misli na papir, predstaviću šta i kako je potrebno da mi u Tokio ne idemo kao turisti. Biće pakleno teško, to je svima jasno, mi sada pripadamo nekom drugom svetu, sada je to olimpijska grupa, sada smo u Olimpijskom timu Srbije. U ovom momentu ne stojimo dobro kada pogledamo ko će sve igrati, ali hajde da uradimo neke stvari koje će nam doneti boljitak u narednih nekoliko meseci i da najbolji tim ide u Tokio", rekla je Maljković.



Upitana da li će isti sastav igrati u Japanu, Maljković je rekla da nije sigurna kako će to izgledati.



"Mesta nisu zagarantovana, moraću da sastavim najboljih 12 koje će igrati bez respekta i sa željom da pobedimo", dodala je Maljković.



Kapiten selekcije Srbije Jelena Bruks rekla je da je vrlo ponosna na svoj tim zbog pobede i plasmana na Olimpijske igre.



"Neverovatan je osećaj, nastavile smo da pišemo istoriju naše zemlje. Ponosne smo, ovo je sjajan turnir, znale smo šta da očekujemo od ovog turnira, ali teže je sve to sprovesti u praksi. Ponosna sam što smo pobedile u važnoj utakmici, čestitam timu Mozambika na velikoj borbi, kao i svojoj ekipi na odličnom turniru", rekla je Bruks.



Bruks je navela da će sada sve igračice morati da se vrate obavezama u klubovima, kao i da se nada da će svaka od njih biti zdrava i spremna za nove utakmice Srbije.



"Moja jedina želja je da što spremnije i u dobrom zdravstvenom stanju dodjemo na pripreme, a onda i odemo u Tokio. Nije nam cilj da se provodimo i slavimo još jedan plasman na Igre, već da pokažemo da smo s razlogom tu", rekla je Bruks.