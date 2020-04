Makedonci pisali ABA ligi, imaju predlog!

Dugogodišnji učesnik ABA lige i klub koji je imao nekoliko sjajnih sezona u tom takmičenju, MZT iz Skoplja, uputilo je pismo rukovodstvu ABA lige.



U njemu žele da naznače da je bitno vratiti nacionalni ključ za ulazak u ABA ligu nakon što prođe pandemija.



Evo i njihovog pisma.



"U početku bi hteli da poželimo svima iz porodice ABA-lige da ostanu bezbedni i zdravi u ovim teškim vremenima, kako zbog pandemije koronavirusa tako i zbog višestrukih silnih potresa koje su pogodili Zagreb, sa željom da se u što skorije vreme vratimo onome što nas najviše raduje – košarci. Iako smo svesni težine situacije, želimo da vam skrenemo pažnju na naše mišljenje o tome šta bi bilo nakon kraja ove neprijatne situacije u kojoj smo se svi našli i to kako klub koji je jedan od osnivača ove sadašnje ABA-lige i koji se još vodi kao jedan od suvlasnika ovog takmičenja.



Jasno je da kao i svi drugi, želimo da se sve stvari reše sportskim putem i na terenu, kao u ABA tako i u ABA2-ligi, gde mi nastupamo. Ali,u isto vreme smo svesni da razvoj ove strašne pandemije ne ide tome u prilog, zbog čega smo svesni da ce rukovodstvo lige morati u skoro vreme da donese i odluku o tome šta bi bilo kada bi se sezona prekinula.



Stav ekipe MZT Skopje Aerodrom je da ako dodje trenutak da se prvenstvo administrativno pre vremena završi i da se napravi neki kompromis od tome kako bi ABA-liga izgledala iduće sezone, da se u tom slučaju naš klub nikako ne zaobidje.



Još više, naše razmišljanje je da se ovo naše takmičenje mora vratiti svojim korenima odnosno osnovnim načelima, a to su u sklopu principa da je to pre svega liga ekipa svih država sa prostora bivše SFR Jugoslavije, u koju bi trebalo, pa duri i moralo nastupati i tim iz Makedonije.









Naše razmišljanje, pa i svojevidni zahtev je da ako se u nekom slučaju donese odluka da se prva ABA-liga proširi, da se onda obavezno uzme u predvid i naš klub kao jedan od potencijalnih timova kojima bi se proširilo takmicenje i to kao jedini makedonski tim koji vec skoro jednu deceniju nastupa u ovoj regionalnom takmicenju.



Sigurni smo da smo to definitivno zaslužili i to našim kvalitetom, ali i organizacijskim i logističkim kapacitetom kojim raspolažemo. Mi smo imali nesreću da smo ispali baš u trenutku kade se liga transformisala i verujemo da bi trebalo da budemo uzeti u obzir za eventualno administrativno proširenje lige u situaciji kade ne možemo na sportskom terenu da se borimo za povratak u elitu", stoji u saopštenju kluba iz Skoplja.