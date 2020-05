Makabi ostao bez fantastičnog centra!

Tarik Blek je napustio Makabi iz Tel Aviva.



Ovaj košarkaš je stigao u Makabi još 20. avgusta 2018. godine, potom je i produžio ugovor sve do 2021. godine, ali neće ga završiti do kraja.



Klub i Blek su se sporazumno razišli, verovatno zbog povrede koja ga je mučila i pre početka pandemije koronavirusa.



"Želim da se zahvalim vlasnicima, menadžmentu, trenerima, saigračima i navijačima za sjajno vreme provedeno u gradu", napisao je ovaj 28-godišnji centar.



On je prošle sezone imao sjajan učinak u EL od 11 poena u proseku i 5,4 skoka, a ove je bio nešto slabiji, imao je 9,1 poen i 4,8 skokova.