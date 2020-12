Magični Ljulj zaustavo izvanredni ASVEL, Real u finišu stigao do pobede

Košarkaši Real Madrida slavili su u poslednjem meču 12. kola Evrolige na domaćem terenu protiv ASVEL-a 91:84 (19:26, 21:24, 21:20, 30:14) zahvaljujući izvanrednom Serhiju Ljulju.







Za pobedu Lasovih izabranika bila je ključna poslednja četvrtina kada su postigli neverovatnih 30 poena i sjajni Ljulj, koji je meč završio sa 19 poena od toga čak pet trojki iz šest pokušaja.







Tim iz Liona je krenuo silovito u Madridu, a posebno su dominirali u finišu prve četvrtine kada su stigli do velikih plus devet.



Do dvocifrene prednosti stigli su već na startu druge četvrtine kada su u nekoliko navrata vodili sa plus 10.







Real se trećom trojkom Serhija Ljulja spustio na minus tri, ali su Dio i Hauard brzo vratili osam poena prednosti.



Finiš prvog poluvremena protekao je u znaku gostiju koji su zahvaljujući poenima Jabuselea otišli na odmor sa plus 10.



Treću deonicu držali su pod kontrolom košarkaši ASVEL-a bez obzira na to što je Real na sve načine pokušavao da im se približi.



Čini se da je psihološku prednost u poslednjoj četvrtini domaćem timu doneo Ljulj četvrtom trojkom na sekund do kraja 3/4.



Četvrta trojka iskusnog plejmejkera iz četvrtog pokušaja kao da je dala Realu vetar u leđa pa je sa dve trojke Rudija Fernandeza domaći tim došao na minus tri.



Gosti su i dalje držali sve u svojim rukama sve do četiri minuta pred kraja kada je maestralni Ljulj pogodio petu trojku.

✅| Real Madrid 91-84 LDLC ASVEL



Gran remontada del Real Madrid en el último cuarto para ganar el partido y afianzarse en los puestos de PlayOffs.



➡️ Edy Tavares (19/6) y Sergio Llull (19/6/4) fueron los mejores de los blancos.#RMBasketGO #HalaMadrid pic.twitter.com/aJEA7Jw9IX — Real Madrid CF 🇪🇸 (@RealMadrid_GO) December 4, 2020

Kada je na 1:21 do kraja Tavares pogodio za plus šest činilo se da je sve gotovo, Kaudi je uneo neizvesnost u meč, ali je tačku stavio Ljulj sa slobodnih bacanja. Real se trećom trojkom Serhija Ljulja spustio na minus tri, ali su Dio i Hauard brzo vratili osam poena prednosti.Finiš prvog poluvremena protekao je u znaku gostiju koji su zahvaljujući poenima Jabuselea otišli na odmor sa plus 10.Treću deonicu držali su pod kontrolom košarkaši ASVEL-a bez obzira na to što je Real na sve načine pokušavao da im se približi.Četvrta trojka iskusnog plejmejkera iz četvrtog pokušaja kao da je dala Realu vetar u leđa pa je sa dve trojke Rudija Fernandeza domaći tim došao na minus tri.Kada je na 1:21 do kraja Tavares pogodio za plus šest činilo se da je sve gotovo, Kaudi je uneo neizvesnost u meč, ali je tačku stavio Ljulj sa slobodnih bacanja.





Pobedi Reala osim Ljulja kumovali su i Valter Tavares sa 19 poena i Viktor Kozer sa 13 poena.





Najbolji u ASVEL-u bili su Noris Kol i Jabusele sa po 21 poenom.