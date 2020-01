Lukin novi rekord, pogađao sa "Triglava"! Slavlje posle 21 godine?!

Luka Dončić će sačekati na novi rekord kada su u pitanju tripl-dablovi, još jedno veče je Džejson Kid siguran, ali to je manje važno. Postoje pobede, ali i drugi rekordi, Dalas je slavio protiv Portlanda, Slovenac sasuo osam trojki najviše u NBA karijeri. Dodao je osam skokova, sedam asistencija, tim je pogodio 20 trojki, na Portlandu su se videli tragovi umora od pobede u Hjustonu. Uz to, zboog povrede su tokom meča izgubili MerKoluma, Lilard je broja do 34, Melo dodao 22 poena, Vajtsajd 21, uz 18 skokova.



Bobi Marjanović je sa klupe odgledao pobedu svog tima.



Atlanta je šokirala Sparse, vratila se sa -14 i posle više od 20 godina dobila na ovog gostovanju. Vins Karter poređenja radi je u NBA 22 sezone, on zna kako je teško slaviti u Teksasu. Jang je ubacio 31 poen, Uerter pogodio ključnu trojku, zatim su dobrom odbranom na DeRozanu, mladi Houksi sačuvali stečeno.



Zvuči neverovatno, ali ponovimo od sredine februara 1997. Atlanta nije pobedila u San Antoniju. Čak šest igrača Houksa tada nije bilo ni rođeno.



Memfis bez Gudurića nije propustio šansu da dobije Kavse, mada nije bilo lako, "Grizliji" su samo dva meča ispod 50%, sezona ide mnogo bolje od očekivanog. Ovo je sedma pobeda u nizu za tim iz Tenesija, Dilon Bruks opet odličan, 26 poena.



Džimi Batler je sa 14 poena, 10 skokova i 7 asistencija vodio Majami do trijumfa u Oklahomi. Hit igra sjajno kod kuće, ali su pokazali da i van svoje dvorane mogu da nametnu fizičku dominaciju potpomognutu sjajnim Kendrikom Nanon. Ruki je odigrao još jedan sjajan meč, 22 poena, sada je Majami na 50% van kuće, to je dovoljno za drugom mesto na Istoku, iza Milvokija. Oklahoma nije u formi, izgubila je tri pod poslednja četiri meča, Galinari je ubacio 27 poena za Tander.



Toronto je nakrcao 140 poena Vašingtonu, Norman Pauel žuri da nadoknadi izgubljeno zbog povrede, 28 poena za njega, gosti slabi, kompletirali su se sa izuzetkom Vola i Hačimure, ali svejedno, kao da nisu igrali odbranu. Šampion je dao 23 trojke, od toga Gasol šest, izjednačio je rekord karijere. Inače pomenute trojke su klupski rekord Reptorsa.



Fukran Korkmaz bio je tajno oružje Siksersa, Turčin je ubacio šest trojki, rekord karijere sa 24 poena, pokazao da je dosta napredovao, često igra za razvojni tim, ali polako dolazi na svoje....



Drama u Indijani, Minesota je skupo prodala kožu, ali je presudio Brogdon u finišu. Pejsersi su imali problema sa faulovima, napravili nekoliko grešaka, ali poklonjene prilike Minesota nije iskoristila. Najefikasniji Ti-Džej Voren sa 28 poena, tako su Pejsersi dobili "Vukove" drugi put za tri dana i ovo je prvi put da su ih počistili u poslednje četiri godine. Vratio se Tauns posle 15 mečeva, dao 27 poena, ali u drugom delu je promašivao, videlo se da je "zarđao".



Rezultati:



Dalas - Portland 120:112

Oklahoma - Majami 108:115

Memfis - Klivlend 113:109

San Antonio - Atlanta 120:121

Toronto - Vašington 140:111

Filadelfija - Čikago 100:89

Indijana - Minesota 116:114