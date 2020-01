Luka prvi put progovorio, zašto ga Sakramento nije izabrao?

Luka Dončić je odabran od strane Atlante, a biran je tek treći na draftu 2018. godine. Atlanta je već imala dogovoren trejd sa Dalasom, pa otuda slovenački reprezentativac srpskog porekla u Teksasu.



Moglo je da se desi da bude biran i pre 3. mesta, ali su se generalni menadžeri klubova odlučili za druge. Deandre Ajton je biran od strane Finiksa, a Marvin Begli III je biran od strane Sakramenta.



Mnogi su se pitali zašto Divac nije želeo Dončića u svojim redovima, pa su išli daleko pomislivši da generalni menadžer Sakramenta nije u najboljim odnosima sa ocem Luke Dončića, što nije istina.



Sada je prvi put Luka progovorio o dešavanjima pre drafta.



"Došli su u Madrid da me vide kako igram, a posle toga smo večerali (5. juna 2018). Došli su svi, došao je i vlasnik, tako da sam iskreno mislio da će me izabrati", kaže Dončić.



"Mislim da je to zbog Evrolige, a to je drugačija košarka. U Evropi i u španskoj ligi sam davao u proseku 12 poena po utakmici, a u Evroligi 14. Tako da je to drugačija košarka", kaže Dončić.