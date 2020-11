Lučić pred Zvezdu pričao o - Partizanu!

U petak od 20:30 ekipa Bajerna dočekuje Crvenu zvezdu u okviru sedmog kola EL, a Vladimir Lučić bi mogao i ovoga puta da bude u centru pažnje.



Razlog za to jeste i činjenica da je miljenik navijača Partizana.



"Ovo mi je peta sezone u Bajernu i slobodno mogu da kažem da se u Minhenu osećam kao kod kuće. Period koji sam proveo u Partizanu je bio najsrećniji period u mom životu i karijeri. Kao mlad igrač, kao ruki, igrao sam u rodnom gradu pred neverovatnim navijačima Partizana. Bila to čista ljubav, uživanje u košarci, definitivno najlepši period karijere", rekao je Vladimir Lučić.



Što se tiče njegovog tima, dosta toga je promenjeno, ali je on i dalje tamo.



"Dosta promena se dogilo tokom leta, pa sve što se dešava gledam kao novi početak. Stigao je novi trener, Andrea Trinkijeri, izuzetno iskusan strateg, kao i nekoliko momaka koji su kadri da podignu Bajern na nivo da bude konkurentan najboljim timovima Evrope. Ostalo je dosta kvalitetnih igrača iz prošle sezone, pa imamo velike ambicije u svim takmičenjima, a sanjamo finalni turnir u Kelnu", kaže Lučić.