Lovernj u Partizanu? Otkrivena pozadina čitave priče, rizik je ogroman!

Kao bomba je danas odjeknula vest da bi dres Partizana ponovo mogao da obuče Žofri Lovernj.Ljubimac "grobara" bi bez dileme bio dočekan kao ogromno pojačanje za klub u kojem je nastupao od 2012. do 2014. godine.Ipak, ova "medalja", kao i svaka, ima i drugu stranu.Prema pisanju Sportskog žurnala , francuski košarkaš ima velikih problema sa nedisciplinom i zbog toga ga je trener Fenerbahčea Željko Obradović sklonio iz ekipe, pa Lovernj trenutno trenira individualno.Najveći problem čak nije ni Lovernjov nesportski život i noćni izlasci o kojima su informisane sve strukture kluba. I to bi mu se progledalo kroz prste da nije potpuno dekoncentrisan na terenu.Previše često mu se dešava da na utakmicama zaboravi akcije.Poslednji put je umalo došlo do većeg incidenta unutar ekipe, kad mu je Slukas na utakmici zbog toga prigovorio. Umesto da prihvati kritiku Lovernj je čak pokušao da se fizički obračuna.Postavlja se veliko pitanje može li se nekadašnji NBA košarkaš "smiriti" u sredini koja mu je dala potpunu košarkašku afirmaciju, kao i to da li bi njegov dolazak narušio odličnu atmosferu među "crno-bele".No, da ne trčimo pred rudu...