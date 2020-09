Loš početak i očajna završnica - Partizan ispustio pobedu u Badaloni!

Poraz Partizana u prvom kolu Evrokupa od Huventuda 85:82 u veoma neizvesnoj završnici.







Domaći su bolje ušli u ovaj meč, vrlo brzo su stigli do 11:2 kada je Šćepanović morao da reaguje tajm-autom nakon čega su crno-beli zaigrali daleko bolje.



Predvođeni Nemanjom Gordićem i Rašonom Tomasom Partizan stiže do 16:14, i Stefan Janković je pogodio trojku koja je podigla nivo samopouzdanja ekipe Vlada Šćepanovića.



Oni najiskusniji su pravili najviše problema Partizanu u prvoj četvrtini, Ante Tomić i Pau Ribas.



Druga deonica je odlično počela po Partizan, uneli su dosta živosti Nemanja Dangubić i Nikola Janković, postigli su zajedno osam poena za seriju od 8:0 na startu i prednost crno-belih od 21:25.



Domaći su izjednačili, ali su onda na scenu stupili Kodi Miler-Mekintajer i Markus Pejdž, kao da je Šćepanović skrivao sve svoje adute u večerašnjoj utakmici. Nakon što su obojica postigli po trojku Partizan je poveo sa maksimalnih +7. Pejdž je kasnije nastavio u istom stilu, pa crno-beli nisu dali olako prednost.



Svoj šou je konačno imao i Jaramaz krajem prvog poluvremena kada je Partizan prvi put stigao i do +8, da bi nakon poena Mekintajera bilo i maksimalnih +10 na 17 sekundi do kraja.



U nastavku dobra igra crno-belih u trećoj deonici, Partizan je imao i +14, a sa +10 su ušli u poslednji period igre gde nije bilo sve baš kako smo očekivali.



Nenad Dimitrijević, Makedonac u Huventudu, pravio je dosta problema Partizanu, a nakon trojke Brodzianskog Šćepanović je morao da traži tajm-aut jer su se domaći opasno približili (68:73).









Rašon Tomas je bio taj koji nije dao domaćinu da preokrene rezultat, ali je onda Ventura pogodio trojku, a Ante Tomić je pogodio za dva na dva minuta do kraja kada je na semaforu pisalo 81:82.







Nekoliko loših napada i jednih i drugih u poslednja dva minuta, veliki broj promašaja, a onda je Ribas sa dva bacanja preokrenuo rezultat, doneo je domaćinu prvo vođstvo još od početka druge četvrtine. Upravo je taj rezultat ostao do kraja nakon izgubljene lopte Gordića, Partizan je porazom krenuo u novu sezonu.



Ključno - poslednja 3 i po minuta Partizan nije postigao poen.





Pau Ribas najefikasniji kod domaćina sa 18 poena, po 14 su imali Dimitrijević i Morgan. U Partizanu Tomas 15 poena i 8 skokova, Gordić i Jaramaz po 12.