Lojd otvorio dušu - Lazić kao Kavai Lenard, koja je razlika između Zvezde i Valensije?

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Lojd govorio je u intervjuu za sajt "Eurohoops" o brojnim temama.



Tako je Amerikanac primetio da je kapiten "crveno-belih" Branko Lazić jedan od najjačih košarkaša sa kojim se ikada susreo.



"Kada smo prošle godine bili ovde sa Valensijom i imao sam njega i Čarlsa Dženkinsa da me čuvaju tokom cele utakmice. Sećam se da mi Lazić nije dao da mrdnem. Samo je stajao tamo i bilo je kao da udaram u zid. Pomišljao sam 'u čoveče, ovaj tip je najjači...'. Kavaj je isto neviđeno jak, ali kapiten je stvarno toliko snažan! Nije da on diže tone tegova, nego je prirodno jak. Drago mi je što je ove godine u mom timu. Ali ipak ne bi mogao da pobedi Kavaja Lenarda u obaranju ruku. Kavaj ima nenormalno velike šake i on je verovatno najsnažniji čovek s kojim sam igrao. Rekao sam to i kapitenu", kazao je Lojd koji je potom govorio o razlici između njegovog bivšeg kluba Valensije i Zvezde.



"U Valensiji smo rotirali više igrača na mojoj poziciji, u nekim utakmicama bih igrao više, u nekim manje minuta. To je bila moja prva godina u Evroligi i morao sam da se prilagodim i naučim da budem timski igrač. Ove sezone imam konstantnije minute i više prilika sa loptom u rukama. Uvek sam znao da mogu da postižem poene i osećam se komforno u toj ulozi. Drugačiji je stil ovde, imam mnogo toga da dokažem, znam da ljudi u Valensiji nisu dobili šansu da vide sve to prošle sezone. Još sa koronom, a onda i moja povreda. Više sitnih stvari, ali i dalje imam dosta toga da pokažem", smatra on.



Lojd je otkrio i odnos sa trenerom Sašom Obradovićem.



"Za mene je ovde sjajno. Mnogo je tu "teške ljubavi" sa Obradovićem. Ali sve što on radi, to dolazi iz strasti, a kao košarkaš to morate da poštujete i volite, jer znate da vas vodi na novi nivo. Ja to gledam kao pozitivno jer izvlači najbolje iz svih nas iako ponekad deluje strogo. Sve nas tretira isto. Bio je igrač, zna kako treba i uživam".



Šta je prvo naučio na srpskom?



"Naučio sam neke psovke i pokušavam da ih ne koristim nešto mnogo. Već drugog ili trećeg dana kako sam stigao ovde, tada su me naučili", rekao je Lojd koji je govorio i o izborima u SAD, kao i brojnim drugim temama...