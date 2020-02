Ljulj odbio NBA, hoće li i Argentinac?

Poznato je da su Hjuston Roketsi dugo jurili Serhija Ljulja, Španac je odbijao ponude iz Teksasa, nije želeo da napušta Madrid, nakon toga su usledile i povrede i Roketsi su odustali.



Ćaćo Rodrigez je za razliku od njega svojevremeno prihvatio ponudu Filadelfije, odigrao je jednu sezonu u NBA i vratio se u Evropu, igrao je za CSKA, od ovog leta je u Milanu.



Luka Dončić, o njemu ne treba trošiti reči, osvojio je sve sa Realom i kao treći pik na draftu otišao u najjaču ligu sveta, bio je najbolji ruki lige, ove sezone je kandidat za najkorisnijeg igrača u NBA.



Još jedan košarkaš se sada našao na radaru NBA klubova, u pitanju je sjajni Argentinac Fakundo Kampaco.



Energični plejmejker je izrastao u ključnog igrača ekipe Pabla Lasa, to je dokazao i na Kupu kralja, gde je Real predvodio do trofeja, na kraju je proglašen i za najkorisnijeg igrača turnira.



Ima ugovor sa "Los Blankosima" do leta 2024. godine, ali i NBA klauzulu u njemu.



Pisalo se da će ta klauzula porasti nakon blistavih nastupa u Kupu kralja, ali je njegov agent sada to demantovao.



On je istakao da je klauzula ostala ista, pa će prema saznanjima "Eurohoopsa" zainteresovani klubovi za Kampaca morati da plate Realu šest do osam miliona dolara.



Navodno ga nekoliko klubova prati, videćemo da li bi 28-godišnji košarkaš od naredne sezone mogao da zaigra u najjačoj ligi na svetu.