Lilard propušta Ol-star vikend, pronađena zamena, u Čikagu i bivši igrač Fenera!

Demijan Lilard neće učestvovati na predstojećem Ol-star vikendu iako igra zaista fenomenalnu sezonu, pogotovu u poslednje vreme.



Ipak, on je doživeo povredu te ga nećemo gledati u "Junajted centru" u Čikagu ovog vikenda.



On je trebalo da učestvuje u takmičenju u brzom šutiranju trojki, kao i u samoj Ol-star utakmici, gde ga je u svoj tim odabrao LeBron Džejms.



Određeno je i ko će ga zameniti u "Vetrovitom gradu", umesto beka Portlanda na Ol-star vikendu ćemo gledati Devina Bukera.



Mnogi su se pitali kako bek Finiksa u startu nije dobio mesto na utakmici svih zvezda, zbog zaista fantastične sezone.



On ove sezone prosečno beleži oko 26 poena po meču uz 6,3 asistencija i 4,2 skoka, a pritom ima i šut od gotovo 50% iz igre (49,6%) i čak 92% sa linije penala.











Konkurencija je ipak bila prejaka, ali je pravda na kraju zadovoljena, Buker će igrati u LeBronovom timu, a odmeniće Lilarda i u takmičenju u brzom šutiranju trojki.



Kako javljaju mediji u SAD, zbog povrede u Čikagu neće biti ni DeAndre Ejtona, koji je trebalo da zaigra za Tim sveta na utakmici Zvezda u usponu, pa će snažnog centra sa Bahama zameniti bivši košarkaš Fenerbahčea i italijanski reprezentativac Nikolo Meli, koji je od minulog leta u Nju Orleans Pelikansima.









Ovaj 29-godišnji ruki je upisao 42 nastupa za Pelikanse ove sezone, u proseku je beležio 6,1 poena i 2,8 skokova po meču.