Lepršavo, atraktivno, atomski! Kakvu to igricu igra Partizan? (TVITOVI)

Upisao je Partizan još jednu ubedljivu pobedu u Evrokupu, ovoga puta "stradao" je Trento u Beogradu 91:75.



Trijumf od velike važnosti jer će "crno-beli" sada imati prednost domaćeg terena do kraja takmičenja u borbi za evropski trofej.



Bila je to rutinska partija izabranika Andree Trinkijerija koji su dopuštali rivalu tek toliko da se ponada da bi mogao do preokreta u Beogradu.



To se nije desilo, a navijači Partizana su oduševljeni prikazanom igrom svojih pulena.