Lekcija Zvezdi, Realova granitna odbrana u drugom poluvremenu!

Poraz Crvene zvezde mts u okviru osmog kola Evrolige na svom terenu od Real Madrida, bilo je 67:73.



Dobro je igrala Zvezda u prvom poluvremenu.



Ekipa Saše Obradovića je dobro krenula, stekla odmah osetljivu prednost od 11 poena, a predvodnici su bili Torijan Volden i Džordan Lojd.



Na trojku Rendolfa odgovorio je Volden istom merom, a kada je Teri pogodio bilo je na semaforu 21:8, što je bila najveća prednost Crvene zvezde na ovom meču. Od tada je krenula serija Reala, Tompkins, potom tehnička greška klupe Crvene zvezde, trojka Kerola, pa trojka Tompkinsa za 21:19.



Trojkom Korija Voldena je završena prva četvrtina.



Druga četvrtina je značila i početak dominacije Džordana Lojda koji je ređao poen za poenom, vezao je pet poena što je značilo i vraćanje Zvezde na staru prednost.



Imala je Zvezda opet 11 poena prednosti, ali je nakon tih poena O'Brajanta ponovo krenula silaznom putanjom. Fernandez, Kampaco u Garuda su smanjili na -4, ali je Davidovac vratio +6 koliko je bilo na poluvremenu.



Očajno je počelo drugo poluvreme.









Samo dva poena Crvene zvezde mts u prva četiri minuta drugog poluvremena, na drugoj strani Rendolf i Kampaco vraćaju Real u život. Sjajni Rendolf je nastavio da igra dobro, a trojku je pogodio i Serhio Ljulj. Kada je Rendolf pogodio trojku, bilo je ogromnih +8 za goste, a Zvezda je na tri minuta do kraja četvrtine postigla samo 4 poena.



Ko bi drugi nego Lojd, vezao je pet poena za veću dramu.



Lojd i Davidovac su pokrenuli Zvezdu u poslednjoj četvrtini, ali Real nije dao vođstvo sve do poena Voldena kada je domaćin poveo sa 65:64. Nažalost, Tompkins je "poludeo" na kratko vezao dve trojke za +5 za goste.



Čitava dva minuta je bilo bez poena, pa je na 30 sekundi do kraja pisalo 65:70 na semaforu.



Tehnička greška Džordana Lojda je značila i definitivno poraz Crvene zvezde u ovom meču.



Možemo reći da je odbrana Reala u drugom poluvremenu odlučila utakmicu, Zvezda je zaustavljena na samo 25 poena.





Lojd najefikasniji u redovima Crvene zvezde sa 22 poena, pratio ga je Volden sa 16. Ipak, nisu imali podršku od ostalih igrača, sledeći najefikasniji je bio O'Brajant sa 7 poena i 8 skokova.



Kod gostiju najefikasniji je bio Tompkins sa 14, dok je Rendolf dodao 13.