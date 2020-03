Lejkersi doveli pojačanje, ponovo će igrati sa Lebronom!

Da li je ponovo došlo vreme da Lejkersi nakon deset godina ponovo osvoje titulu šampiona?



Dovođenjem Lebrona Džejmsa je ta ambicija otkrivena, a da li je ovo ta sezona ostaje da vidimo do kraja šampionata. Za sada Lejkersima ide sjajno, prvi su na Zapadu i možda su glavni favoriti za veliko finale.



Ipak, prema mišljenju ljudi u upravi bilo je potrebno još jedno pojačanje do kraja sezone, u pitanju je bek koji je svojevremeno u Klivlendu igrao sa Lebronom, Dion Vejters.



Ovaj košarkaš ima 28 godina, a potpisao je ugovor do kraja sezone sa Lejkersima.





U prethodne četiri sezone nosio je dres Majamija, a nakon trejda u Memfis je postao i slobodan igrač, pa je nesmetano mogao da pređe u Lejkerse.