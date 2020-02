To je to, ovo je poslednja sezona Vinsa Kartera u karijeri.



Nakon 21 pune i 22. započete sezone Vins Karter će se na kraju ove povući iz košarke. On je o tome govorio za američke medije.



"Spreman sam da odem. Nakon 20 godina rada iste stvari, više nije tako zadovoljavajuće.







Nakon tog razgovora sa Brajantom u Džerziju o njegovoj sreći nakon povlačenja sam dobio osveženje. To je jedna od poslednjih stvari o kojima smo govorili", rekao je Vins Karter.



Pored toga, on je istakao i da sigurno neće biti trener, već da će se posvetiti drugim stvarima.



U svakom slučaju - hvala ti, legendo!